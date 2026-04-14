Anne Hathaway habló sobre la libertad de expresión en Chile

La actriz Anne Hathaway hizo una sorpresiva reflexión sobre la libertad de expresión en Chile, en la que aludió al periodo de la dictadura y a los costos asociados a manifestar opiniones públicamente.

En conversación con Meganoticias, y junto a la icónica Meryl Streep, la intérprete abordó el tema en medio de la promoción de "El diablo viste a la moda 2", donde interpreta a la periodista Andy Sachs.

En ese escenario, la ganadora del Oscar fue consultada sobre el valor de la libertad de expresión en tiempos donde esta no está garantizada, lo que dio paso a una reflexión vinculada a la realidad chilena.

"Por supuesto, tengo que ser consciente de que estoy hablando con una periodista de Chile y de lo gravemente que se ha violado la libertad de expresión en tu país y el precio que se ha pagado por ello", señaló.

"No quiero ser en absoluto simplista y decir, por ejemplo, que simplemente sigamos hablando, porque sé que muchísima gente en Chile está pagando un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión", agregó.

Finalmente, la actriz concluyó que "todos tenemos que unir nuestras fuerzas y permanecer unidos en estos momentos y saber realmente de qué lado de la historia queremos estar".