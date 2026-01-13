Antonia Zegers y "La misteriosa mirada del flamenco" nominados a los Goya 2026

La Academia de Cine de España anunció este martes a los nominados para los premios Goya 2026, con dos chilenos como protagonistas.

Por un lado Antonia Zegers recibió una nominación en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en "Los Tortuga", un largometraje español donde encarna a una mujer chilena que acaba de enviudar en Barcelona y que busca reconstruir su vida siendo madre y migrante.

Zegers es la única extranjera nominada en esta importante categoría dominada por actrices españolas.

El otro protagonista nacional de la cita será el director Diego Céspedes por la nominación de su elogiada obra "La misteriosa mirada del flamenco" a Mejor Película Iberoamericana. Allí competirá con la argentina "Belén", la costarricense "La piel del agua", la brasileña "Manas" y la colombiana "Un poeta".

Los premios Goya 2026 se entregarán el próximo 28 de febrero en. Barcelona, España.