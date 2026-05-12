Así luce Jude Law interpretando a Putin en "The Wizard of the Kremlin"

El actor británico Jude Law interpreta al presidente ruso Vladimir Putin en la película "The Wizard of the Kremlin", la cual tuvo su debut en 2025 en el Festival de Venecia y recién el próximo 15 de mayo se estrenará en cines de EE.UU.

Se trata de una adaptación de la novela homónima del politólogo Giuliano Da Empoli, siendo dirigida por Olivier Assayas -con guion de ambos junto a Emmanuel Carrère- y en cuyo reparto también cuenta con Paul Dano y Alicia Vikander.

Un clip liberado por IGN muestra el momento en el que Putin (Law) se gana al pueblo ruso, según la narración del ficticio personaje de "Vadim Baranov" (Dano), su asesor y estratega de imagen en la historia.

La novela de Empoli, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Francia, narra la historia de un personaje ficticio llamado Vadim Baránov, asesor cercano del presidente ruso, que acompaña al lector en un viaje al corazón del poder en este país, enfrascado en una cruenta guerra en Ucrania desde febrero de 2022.

El largometraje causó expectación en Moscú, donde el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, celebró en 2025 esta producción al asegurar que "hay que verlo como algo normal, con comprensión. Putin es uno de los líderes mundiales más experimentados y con mayor éxito en el mundo".