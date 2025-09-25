Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.4°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

"Avatar: Fuego y cenizas" estrena encendido trailer

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película llegará a los cines en diciembre.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La película "Avatar: Fuego y cenizas" estrenó su encendido trailer oficial de cara a su esperada llega a los cines en diciembre próximo.

Esta cinta, la tercera de la saga dirigida por James Cameron, marcará el regreso de "Jake Sully" (Sam Worthington) y los suyos en una guerra contra una tribu nativa del planeta "Pandora".

Además de Worthington, el elenco tendrá a Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco.

El estreno de "Avatar: Fuego y cenizas" en cines está fijado para el 19 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada