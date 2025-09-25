"Avatar: Fuego y cenizas" estrena encendido trailer

La película "Avatar: Fuego y cenizas" estrenó su encendido trailer oficial de cara a su esperada llega a los cines en diciembre próximo.

Esta cinta, la tercera de la saga dirigida por James Cameron, marcará el regreso de "Jake Sully" (Sam Worthington) y los suyos en una guerra contra una tribu nativa del planeta "Pandora".

Además de Worthington, el elenco tendrá a Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco.

El estreno de "Avatar: Fuego y cenizas" en cines está fijado para el 19 de diciembre.