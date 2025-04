Cadena de cine llamó a espectadores a comportarse en las funciones de "Minecraft"

La adaptación cinematográfica del videojuego "Minecraft" no sólo está rompiendo récords a nivel mundial, si no que también ha desatado insólitas situaciones en las salas de cine.

Según reportan diversos registros en redes sociales alrededor del mundo, los espectadores de la cinta realizan eufóricas celebraciones en diversas escenas de la película, provocando un desorden poco habitual en este tipo de instancias.

Police had to kick several kids out of the theater during a ‘MINECRAFT’ showing after their reaction to the ‘Chicken Jockey’ scene



