Captura de Maduro impidió que Leonardo DiCaprio pudiera viajar a recibir premio

Este sábado se realizó la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California, y Leonardo DiCaprio no pudo asistir debido a restricción del espacio aéreo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El actor iba a recibir el Premio Desert Palm al Logro por su actuación en "Una Batalla Tras Otra", estrenada a fines de 2025. Sin embargo, según Variety, DiCaprio no pudo salir de San Bartolomé debido a las restricciones aéreas en la zona tras el conflicto internacional.

"Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo", declaró un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

San Bartolomé es una exclusiva isla francesa en el Caribe, reconocida por sus playas, aguas turquesas y restaurantes de lujo, que recibe visitas de celebridades y multimillonarios. Se encuentra a unos 950 kilómetros de Caracas, donde fue capturado el líder chavista.