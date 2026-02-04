"De Noche": Pedro Pascal encabeza rodaje del romance gay de Todd Haynes

"De noche", el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas.

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de "Sentimental Value" de Joachim Trier y "The Secret Agent" de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.

"De noche" narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película.

"Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes", señaló Haynes a Variety.

Haynes cuenta con títulos como "Carol,May December" o "Far from Heaven".