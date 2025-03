Disney y Pixar confirman lanzamiento de "Coco 2": ¿Cuándo estrena?

Disney y Pixar han confirmado el desarrollo de "Coco 2", una secuela del aclamado filme de 2017. Aunque no se han revelado detalles específicos de la trama, Iger prometió que la cinta estará llena de "humor, corazón y aventura", según reportó Variety.

El equipo creativo original de "Coco" regresa para la secuela. Lee Unkrich, director de la primera película, volverá a dirigir junto a Adrian Molina, mientras que Mark Nielsen, conocido por su trabajo en "Toy Story 4" e "Inside Out 2", asumirá el rol de productor.

La cinta, que sigue la historia de Miguel, un niño de 12 años que descubre sus raíces familiares en el Día de los Muertos, recaudó más de $800 millones a nivel global y ganó dos premios Oscar: mejor película animada y mejor canción original por "Recuérdame".

Pixar ha encontrado mayor éxito reciente con secuelas que con historias originales. Películas como "Instensamente 2" (2024) e "Los increíbles 2" (2018) han superado expectativas en taquilla, mientras que novedades como "Elemental" (2023) y spin-offs como "Lightyear" (2022) han tenido un desempeño más modesto.

"Coco 2" se une a una lista de secuelas en desarrollo, incluyendo "Toy Story 5" y "Los increíbles 3", junto con nuevas propuestas como "Elio" y "Hoppers".

Durante la reunión anual de accionistas de Disney, el CEO Bob Iger anunció que la película, aún en etapas iniciales de producción, está programada para estrenarse en 2029.

