El Hadouken salta a la gran pantalla en la nueva película de "Street Fighter": Tráiler y fecha de estreno

El Hadouken, el movimiento más emblemático de "Street Fighter", debuta en la gran pantalla en el nuevo tráiler de la más reciente adaptación cinematográfica del legendario videojuego de peleas de Capcom.

Homenajeando la época en la que el clásico "Street Fighter II: The World Warrior" dominaba en las máquinas arcade a principios de los '90, esta nueva versión live-action promete absoluta fidelidad al espíritu de la saga, con todo lo exagerado y estrafalario que puede ser, incluyendo a un "Ken" borracho cantando "What's Up" de 4 Non Blondes en un karaoke.

Es que el adelanto no solo nos entrega el movimiento más influyente de "Street Fighter", sino que también otros combos famosos, patadas giratorias y hasta el "bonus stage" del auto destrozado, además de nuevos vistazos a personajes tan célebres como "Akuma" y "Blanka", interpretados por Jason Momoa y Roman Reigns, respectivamente.

Ambientada en 1993, los distanciados luchadores "Ryu" (Andrew Koji) y "Ken Masters" (Noah Centineo) se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa "Chun-Li" (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia.

Pero esta batalla campal esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

Este es el elenco completo de personajes que veremos en la película:

• Noah Centineo como "Ken Masters"

• Andrew Koji como "Ryu"

• Callina Liang como "Chun-Li"

• Joe "Roman Reigns" Anoa'i como "Akuma"

• David Dastmalchian como "M. Bison"

• Cody Rhodes como "Guile"

• Andrew Schulz como "Dan Hibiki"

• Eric André como "Don Sauvage"

• Vidyut Jammwal como "Dhalsim"

• Curtis "50 Cent" Jackson como "Balrog"

• Jason Momoa como "Blanka"

• Orville Peck como "Vega"

• Olivier Richters como "Zangief"

• Hirooki Goto como "E. Honda"

• Rayna Vallandingham como "Juli"

• Alexander Volkanovski como "Joe"

• Kyle Mooney como "Marvin"

• Mel Jarnson como "Cammy"

Dirigida por Kitao Sakurai, quien lleva la acción de las maquinitas a la pantalla grande, se estrena el próximo 15 de octubre en cines.