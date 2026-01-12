El juguetón momento de Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro 2026 que se volvió viral

El actor Leonardo DiCaprio fue uno de los protagonistas de la ceremonia de los Globos de Oro 2026 pese a no haber ganado ninguna estatuilla.

Si bien la película "One battle after another" (que él protagoniza) se quedó con cuatro galardones, el estadounidense no pudo imponerse en su categoría y sucumbió ante Timothée Chalamet ("Marty Supreme").

Pese a ello DiCaprio fue constantemente enfocado por las cámaras de la transmisión. Una de esas intervenciones se viralizó gracias a la propia organización de los Globos de Oro, quienes publicaron el clip en sus redes.

Allí se puede ver como el actor bromeó con sus colegas, imitó a algunos de ellos, les aseguró que "los estoy viendo" y les lanzó un coqueto y juguetón gesto.