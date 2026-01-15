Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine | Festivales de Cine

Cine chileno llega a la Berlinale 2026 con Maite Alberdi a la cabeza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nominada al Oscar presentará su nuevo documental "Un hijo propio".

Cine chileno llega a la Berlinale 2026 con Maite Alberdi a la cabeza
La industria audiovisual chilena tendrá una importante presencia durante la próxima edición del Festival de Cine de Berlín, el cual se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero.

Maite Alberdi, la directora nominada al Oscar por "El Agente Topo" y "La Memoria Infinita", presentará su nuevo largometraje documental "Un hijo propio".

En esta cinta la cineasta chilena sigue a Alejandra, una mujer que finge un embarazo en un ambiente de alta presión social y con un profundo interés en ser madre. Sin embargo la mentira escala de proporciones y se transforma en un escándalo mediático y personal.

La película de Alberdi será parte de las presentaciones especiales de la Berlinale y no competirá por el Oso de Oro.

Otra producción de factura local que estará en el festival será la serie "La casa de los espíritus" que produce Prime Video basada en la obra de Isabel Allende. La producción es comandada por la pareja compuesta por Fernanda Urrejola y Francisca Alegría, junto a Andrés Wood.

En la sección Generation 14plus (para audiencias jóvenes) competirá la película chilena "Matapanki" de Diego "Mapache" Fuentes. Allí un joven de estilo punk que adquiere súper poderes cuando consume alcohol se ve envuelto en un conflicto internacional.

