Hijo de Rob Reiner se declara "no culpable" del asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele, compareció este lunes ante un un tribunal estatal de Los Ángeles para la lectura de cargos por el asesinato de sus padres.

El hombre de 32 años, que enfrenta dos acusaciones de homicidio en primer grado, se declaró no culpable de los delitos que se le imputan, y solo habló para renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que implica aceptar que el proceso se prolongue más allá del plazo legal establecido.

El caso incluye "circunstancias especiales", agravantes que la legislación de California contempla como elegibles para la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional.

La diligencia estaba prevista para el 7 de enero, pero se retrasó después de que su abogado defensor penal, Alan Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, se retirara del caso.

A Reiner, quien permanece en prisión sin derecho a fianza, se le asignó como representante legal a la abogada pública Kimberly Green y deberá volver a tribunales el próximo el 29 de abril.

El director de "When Harry Met Sally" y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados por su hija el 14 de diciembre, mostrando en sus cuerpos claros signos de apuñalamiento.

En tanto, el hijo mediano de la familia Reiner, que tenía antecedentes de adicción a las drogas y un diagnóstico de esquizofrenia, fue detenido un día después.

Además, se informó que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave al momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.