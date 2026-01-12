"Es un pedófilo": Celebridades protestan contra ICE y Trump en los Globos de Oro

Durante los Globos de Oro 2026, varias figuras de Hollywood utilizaron la alfombra roja como espacio de protesta simbólica, a través de pines con consignas como "Ice Out" y "Be Good", contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras el asesinato de Renée Macklin Good en Minneapolis.

Uno de los gestos más difundidos fue el del actor Mark Ruffalo, quien asistió a la ceremonia portando un pin con el mensaje "Be Good". Consultado por USA Today sobre el significado del accesorio, el intérprete explicó: "Es por Renee Nicole Good, que fue asesinada".

En la misma conversación, Ruffalo amplió su crítica hacia la administración de Donald Trump, señalando: "Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está pasando. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que invadimos ilegalmente".

El actor también aludió a recientes declaraciones del mandatario, quien afirmó que su único límite era "su propia moral", frente a lo cual sostuvo: "Le está contando al mundo que las leyes internacionales no le importan. Que lo único que le importa es su propia moral".

Ruffalo profundizó con declaraciones aún más duras: "Pero el tipo es un delincuente convicto, un violador convicto, es un pedófilo. Es el peor ser humano. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas".

La protesta en la alfombra roja

La actriz y escritora Wanda Sykes también lució el mismo pin que Ruffalo durante la ceremonia y explicó a Variety: "Es por la madre que fue asesinada por un agente del ICE, algo muy triste".

Sykes añadió: "Sé que hay gente manifestándose hoy y necesitamos hacer que nuestra voz se oiga. Necesitamos terminar con este gobierno deshonesto porque es horrible lo que están haciendo a las personas"

Entre quienes portaron los pines se encontraban también Jean Smart y Natasha Lyonne, todos participantes de una campaña de protesta respaldada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y organizada por profesionales de la industria del entretenimiento.

A la iniciativa también se sumaron organizaciones como Move On, National Domestic Workers Alliance, Working Families Power y Maremoto.

Según explicaron los organizadores a Variety, la campaña también rinde homenaje a Keith Porter, quien fue baleado por un agente de ICE fuera de servicio en la víspera de Año Nuevo.

En un comunicado recogido por el mismo medio, señalaron que la iniciativa busca "recordarnos qué significa ser buenos los unos con los otros frente a horrores como estos: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano".

En ese marco, sostuvieron que: "Durante el último año, la administración Trump ha extendido el poder federal para castigar e intimidar a comunidades, a menudo convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios y utilizando al Departamento de Seguridad Nacional como punta de lanza", afirmaron los organizadores,

Agregaron que "ICE no está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras, sino que lleva el caos a las calles, afectando tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses".