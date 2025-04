"El Padrino" es la película más grande de EE.UU., según Spielberg

"Para mí, 'El Padrino' es la mejor película estadounidense jamás realizada", sentenció el director y productor Steven Spielberg al presentar junto a George Lucas -otro gigante de la industria-, el premio a la trayectoria del American Film Institute para Francis Ford Coppola.

En su elogio, el ganador del Oscar por "La lista de Schindler" y "Rescatando al soldado Ryan" agregó: "Muchos artistas pueden, y de hecho, rendir homenaje a su trabajo en una página, en un lienzo, en una pantalla, pero nuestro aplauso para ti, Francis, proviene de un público diferente. Cuando somos jóvenes, queremos enorgullecer a nuestros padres, luego a nuestros amigos, luego a nuestros colegas y, finalmente, a nuestros compañeros, pero tú, señor, eres inigualable".

"Has tomado lo anterior y redefinido el canon del cine estadounidense, y al hacerlo, has inspirado a una generación de narradores que quieren que te sientas orgulloso de su trabajo, orgulloso del nuestro, y yo siempre quiero que te sientas orgulloso del mío", remató.

The opening to the #AFILife Achievement Award Gala Tribute to Francis Ford Coppola...a well-deserved standing ovation for the Godfather of Film. 👏 👏 👏 pic.twitter.com/xVUlOSKjud — AFI (@AmericanFilm) April 27, 2025

El homenajeado respondió emocionado y reflexionó sobre su pasado con amigo y familiares: "Hay una entrada donde mi familia solía sentarse en las calurosas noches de verano a beber cerveza, pero ¿dónde está la vieja máquina expendedora de cinco centavos que me dio el primer anacardo que probé en mi vida? Todos mis tíos, mis tías, todos siguen aquí, ahí fuera. Algunos me saludaron con la mano o me lanzaron un beso. ¡Qué emoción! Rostros que conocí y amé. A algunos les temí, a otros me ayudaron, me animaron, y a aquellos que sentí que me hicieron daño, pero tenían sus propias razones, y les perdono una más, porque he aprendido que la única persona realmente imposible de perdonar es uno mismo".

En el homenaje, en el Dolby Theatre de Los Angeles, también participaron figuras de Hollywood como Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Harrison Ford, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Ron Howard, Diane Lane y Spike Lee, entre otros.