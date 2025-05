Irreconocible: Nicolas Cage se transforma para nueva película sobre la NFL

Nicolas Cage sorprendió al público con su radical transformación para interpretar al legendario entrenador de la NFL, John Madden, en la próxima película "Madden". Con un look inspirado en los años 70 -pelo rubio, aumento de peso y vestuario de la época-, el actor fue fotografiado durante el rodaje en Georgia, Estados Unidos.

La cinta, dirigida por David O. Russell, explorará la vida de Madden, desde su éxito en los Oakland Raiders hasta su icónica asociación con el videojuego "Madden NFL".

El filme también contará con Christian Bale como Al Davis, histórico dueño de los Raiders, y un elenco estelar que incluye a John Mulaney, Kathryn Hahn y Sienna Miller.

Según una fuente cercana al proyecto, en conversación con DailyMail, Cage "ya camina y habla como Madden", demostrando su compromiso con el papel. La trama abordará cómo el entrenador pasó de ganar la Super Bowl en 1977 a convertirse en un ícono de las transmisiones deportivas y de los videojuegos.

Según la sinopsis oficial difundida por Amazon MGM, el filme explorará cómo Madden pasó de ser un entrenador campeón de la Super Bowl a convertirse en el rostro de la franquicia de videojuegos más vendida de la NFL.

La primera imagen oficial, difundida por Amazon MGM, muestra a Cage y Bale en plena caracterización, recibiendo elogios por su parecido con los personajes reales. Medios especializados resaltan que Cage, ganador del Óscar por "Adiós a las Vegas", podría estar en la carrera por otro premio si encarnar a Madden.

