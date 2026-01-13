Zoe Saldaña rompe récords y se convierte en la actriz más taquillera del cine

Zoe Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos, de acuerdo con una actualización del ranking elaborado por el sitio especializado en recaudación cinematográfica The Numbers, impulsada por el éxito de "Avatar: Fuego y Cenizas".

Según el conteo, las películas protagonizadas por la intérprete estadounidense de origen dominicano han acumulado 15.470 millones de dólares en la taquilla global, cifra que incorpora el desempeño comercial de la más reciente entrega de la saga creada por el director canadiense James Cameron.

Saldaña encabeza además un hito histórico al haber participado en las tres películas más taquilleras de la historia: "Avatar" (2009), que ocupa el primer lugar; "Avengers Endgame" (2019), en la segunda posición; y "Avatar: El camino del agua".

El rendimiento en taquilla de la actriz, quien obtuvo su primer Óscar en 2025 por "Emilia Pérez", también se explica por su rol como Gamora en "Guardianes de la Galaxia" y por interpretar a Nyota Uhura en la trilogía de la franquicia Star Trek, dos sagas de alto impacto internacional.

De acuerdo con Variety, Saldaña es además la primera actriz en participar en cuatro películas que han superado los 2.000 millones de dólares en recaudación mundial.

En 2024 ocupaba el tercer puesto del ranking, detrás de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, pero el desempeño de "Avatar: Fuego y Cenizas", que ya supera los 1.230 millones de dólares, la impulsó al primer lugar.