Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Viña 2026: Revelan video de Asshka Sumathra tras abrupto corte de su show

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante hizo reír a la Quinta Vergara, aunque su presentación tuvo un abrupto final.

Viña 2026: Revelan video de Asshka Sumathra tras abrupto corte de su show
La presentación de Asshka Sumathra en la cuarta noche de Viña 2026 sigue generando repercusiones tras su paso por el certamen. 

Si bien, la transformista logró llevarse a casa la preciada Gaviota de Plata y Oro, los animadores ingresaron al escenario a los 50 minutos del show para entregar los premios y, posteriormente, despedirla. 

En este contexto, un registro, que no fue parte de la transmisión oficial, rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se ve a la comediante aún sobre el escenario, intercambiando palabras con los animadores antes de retirarse, donde dijo, fuera de micrófono, "la cagué nomás". 

Mientras que en la Quinta Vergara el público pifiaba por el brusco final, en conferencia de prensa Asshka sostuvo que "Nunca remato historias y el cierre fue pensado así" y aclaró que el término de su rutina estaba contemplado, ya que "el libreto tiene una guía y ya estaba todo hecho". 

Además, agregó que "la improvisación es lo más importante" en su propuesta y que "todos los artistas tenemos un tiempo destinado y hay que respetar a los artistas que vienen".

En portada