Imelda Staunton vuelve a interpretar a "Dolores Umbridge" de "Harry Potter"

La actriz Imelda Staunton volvió a ponerse en la piel de "Dolores Umbridge", la recordada profesora de la saga de "Harry Potter".

La británica, que reciéntemente estuvo en "The Crown" interpretando a la Reina Isabel II, volvió a ponerse el característico traje de dos piezas para grabar unas escenas que serán parte de The Wizarding World of Harry Potter, el parque de diversiones de la franquicia que abrirá próximamente en Orlando.

Originalmente Staunton interpretó a "Dolores Umbridge" en las películas "La orden del fénix" en 2007 y "Las reliquias de la muerte: parte 1" de 2010.

El nuevo parque dedicado a "Harry Potter" abrirá en diversas etapas durante los próximos años, comenzando en 2025.