"Jackass" suma a un robot inteligente para su sexta y última película

La franquicia "Jackass", conocida por sus pesadas bromas y brutales acrobacias, presentó el trailer de su sexta y última película.

"jackass: best and last" es el nombre de esta nueva producción que traerá de regreso a Johnny Knoxville y a buena parte del elenco del extinto programa de MTV, incluyendo un robot inteligente.

La cinta también marcará el retorno del exskater Bam Marguera luego de haberse sometido a un tratamiento de rehabilitación.

La próxima película de "Jackass" llegará a los cines el próximo 26 de junio.