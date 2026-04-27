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Tópicos: Magazine | Cine

"Jackass" suma a un robot inteligente para su sexta y última película

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película llegará a los cines en junio de 2026.
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La franquicia "Jackass", conocida por sus pesadas bromas y brutales acrobacias, presentó el trailer de su sexta y última película.

"jackass: best and last" es el nombre de esta nueva producción que traerá de regreso a Johnny Knoxville y a buena parte del elenco del extinto programa de MTV, incluyendo un robot inteligente.

La cinta también marcará el retorno del exskater Bam Marguera luego de haberse sometido a un tratamiento de rehabilitación.

La próxima película de "Jackass" llegará a los cines el próximo 26 de junio.

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