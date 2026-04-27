"Jackass" suma a un robot inteligente para su sexta y última película
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La película llegará a los cines en junio de 2026.
La película llegará a los cines en junio de 2026.
La franquicia "Jackass", conocida por sus pesadas bromas y brutales acrobacias, presentó el trailer de su sexta y última película.
"jackass: best and last" es el nombre de esta nueva producción que traerá de regreso a Johnny Knoxville y a buena parte del elenco del extinto programa de MTV, incluyendo un robot inteligente.
La cinta también marcará el retorno del exskater Bam Marguera luego de haberse sometido a un tratamiento de rehabilitación.
La próxima película de "Jackass" llegará a los cines el próximo 26 de junio.