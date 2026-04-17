Jacob Elordi y Margaret Qualley encabezan thriller postapocalíptico de Ridley Scott

El director Ridley Scott está de regreso con un nuevo thriller postapocalíptico titulado "La Guerra de los Últimos" ("The Dog Stars"), teniendo como protagonistas a Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin buscando la esperanza en pleno fin del mundo.

La película escrita por Mark L. Smith ("The Revenant") está inspirada en la novela homónima de Peter Heller, que se publicó en 2012, cuyo primer tráiler fue presentado en el evento CinemaCon 2026 de Las Vegas.

En esta historia, el actor nominado al Oscar por "Frankenstein" interpreta a un joven piloto llamado "Hig", quien trabajó junto a "Bangley" (Brolin), un militar experto en supervivencia, para construir un refugio en este mundo postapocalíptico.

Todo cambia cuando una misteriosa transmisión de radio impulsa a "Hig" a aventurarse en lo desconocido, en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

"La Guerra de los Últimos" confirmó su estreno para agosto de este año en cines.