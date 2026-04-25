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Tópicos: Magazine | Cine

"La Momia 4" con Brendan Fraser y Rachel Weisz llegará en 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La querida saga adelantó su regreso a los cines.

 Universal

Fraser y Weisz compartieron escena por última vez en "La Momia regresa" de 2001.

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La cuarta película de "La Momia" ("The Mummy"), que tendrá la esperada reunión cinematográfica de Brendan Fraser y Rachel Weisz, llegará a los cines el 15 de octubre de 2027.

Con esto, los estudios Universal adelantaron el estreno de la nueva entrega de la querida franquicia de aventuras, ya que originalmente estaba planeada para mayo de 2028.

Fraser y Weisz volverán en esta película como "Rick O'Connell" y "Evelyn", sumándose también el retorno de John Hannah como "Jonathan".

Aunque la trama se mantiene en secreto, se espera que la historia descarte los eventos de la tercera película, "La tumba del emperador dragón" de 2008, donde Weisz no apareció y fue reemplazada por Maria Bello.

Todavía sin título oficial, la cuarta entrega de "La Momia" será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, la dupla conocida como Radio Silence y que dirigió "Ready or Not 1 y 2" y "Scream 5 y 6", contando con un guion escrito por David Coggeshall (Orphan: First Kill).

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