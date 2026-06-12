Partido Comunista acusó "satanización" de la idea de modificar la Ley Naín-Retamal

La diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista (PC), impulsora de la polémica propuesta para modificar la "legítima defensa privilegiada" de las fuerzas de seguridad en la Ley Naín-Retamal, acusó este viernes la "satanización" de su iniciativa.

La parlamentaria, que ya en el Gobierno de Gabriel Boric se opuso junto a su colectividad a la normativa, justificó hoy su planteamiento en "una represión desmedida a ejercer el derecho a manifestarse" que observa bajo la actual Administración de José Antonio Kast.

"Nuestro temor enorme es que tengamos nuevamente que sufrir el dolor que eso significa: muertes o heridas irreversibles en aquellos que ejercen el derecho a manifestarse. Todo lo demás es satanización y criminalización de algo que nos parecía importante instalar", agregó la legisladora.

El debate en torno a las facultades de las policías en el control del orden público se da en un escenario de alta sensibilidad para las instituciones de seguridad.

Ante los requerimientos de la prensa y las distintas visiones cruzadas en el mundo parlamentario, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, evitó hoy entrar en la polémica directa sobre las restricciones operativas que proponen algunos sectores, limitándose a señalar de manera institucional que "la ley es lo que nos mandata".

En contraste, y en entrevista con "Mesa Central" de T13, el exgeneral director de Carabineros (r) Ricardo Yáñez calificó como "un retroceso y un absurdo" lo planteado por el PC.

Coincidió con Yáñez el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, argumentando que "la Ley Naín-Retamal da más eficacia a la acción de las policías y de los tribunales de justicia, y eso ha quedado demostrado en diversas resoluciones judiciales".

Por lo anterior, "no me parece que el PC (quiera) volver al camino de la impunidad", remató el secretario de Estado.