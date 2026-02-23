Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en película sobre "Desayuno en Tiffany's"

La actriz Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película sobre la realización de "Desayuno en Tiffany's" ("Breakfast at Tiffany's"), desarrollada por Case Study Films junto a Imagine Entertainment y el productor Scott LaStaiti, según información publicada por Deadline.

El guion será adaptado por Alena Smith, creadora de "Dickinson", a partir del libro "Quinta Avenida, 5:00 am" de Sam Wasson, que aborda el proceso de producción de la película y su contexto cultural.

En "Desayuno en Tiffany's", dirigida por Blake Edwards y basada en la novela de Truman Capote, Hepburn interpretó a Holly Golightly y que obtuvo cinco nominaciones al Oscar, ganó dos premios e ingresó en 2012 al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.

Brian Grazer, Jeb Brody y Justin Wilkes estarán a cargo de la producción por parte de Imagine. Collins producirá junto a Charlie McDowell y Alex Orlovsky. Wasson y Brandon Millan serán productores ejecutivos, al igual que Michael Shamberg.

Collins compartió la publicación de Deadline en su Instagram y escribió: "Después de casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y amor por Audrey, por fin puedo compartir esto. Honrada y eufórica no alcanzan a expresar lo que siento". En paralelo, la actriz protagoniza "Emily in Paris", serie de Netflix renovada para una sexta temporada.