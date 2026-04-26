"Michael" arrasó en el mundo: Tuvo el mejor estreno de una biopic en la historia

La película basada en la vida de Michael Jackson arrasó en sus primeros días en cartelera a nivel global, convirtiéndose en la biopic con el mejor estreno cinematográfico en toda la historia.

Desde Deadline reportaron que "Michael", dirigida por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, como el icónico rey del pop, logró recaudar 97 millones de dólares tan solo en la taquilla estadounidense.

Con ello, eclipsó los récords previos en EE.UU. de las biopics musicales "Straight Outta Compton" (60,1 millones) y "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury" (55 millones).

A nivel mundial, estrenándose en 82 países -Chile incluido-, acumuló más de 120,4 millones de dólares.

Con ello, el largometraje recaudó 217,4 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera en todo el mundo, todo un hito para una biopic o película biográfica, superando las expectativas de los estudios.

De esta manera, superó el récord global previo de la película basada en la vida del legendario frontman de Queen, que había logrado 141 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno a nivel mundial.

Incluso, si hablamos estrictamente de películas biográficas, no musicales, tuvo un estreno global superior a "Oppenheimer" (174 millones).