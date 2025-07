Muere Michael Madsen, icónico actor "Kill Bill" y "Perros de la Calle"

El actor estadounidense Michael Madsen, conocido por su trabajo en filmes como "Kill Bill Vol. 2" y "Reservoir Dogs", falleció este jueves a los 67 años.

Autoridades confirmaron al medio especializado The Hollywood Reporter que encontraron al intérprete inconsciente en su casa de Malibú tras recibir una llamada del 911, y que fue declarado muerto esta mañana.

Además, su representante confirmó a medios nacionales que el actor aparentemente sufrió "un paro cardíaco", y declaró a TMZ que el artista estaba entusiasmado por mostrar el trabajo que había estado realizando en el cine independiente, incluyendo los largometrajes "Resurrection Road", "Concessions" y "Cookbook for Southern Housewives".

El actor, que trabajó en varias de las películas de Quentin Tarantino -incluyendo su ópera prima "Reservoir Dogs", "The Hateful Eight", "Kill Bill" o "Once Upon a Time in Hollywood"-, acumuló más de 328 créditos actorales de acuerdo IMDb, participando también en cintas como "Donnie Brasco", de Mike Newell, o "Thelma & Louise", de Ridley Scott.

Nacido en Chicago el 25 de septiembre de 1957, Madsen consiguió su primer rol en cine con el filme "War Games", de 1983, protagonizada por Matthew Broderick y si bien, dedicó la mayor parte de su carrera al cine, fue parte de algunas producciones televisivas como "Vengance Unlimited" o "Tilt".

Además, el intérprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como "Burning in Paradise", de 1998, o "Expecting Rain", de 2013.