Netflix y Sony confirman secuela de "K-Pop Demon Hunters"

Este jueves, Netflix confirmó la producción de la secuela de "K-Pop Demon Hunters", expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.

La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.

Con la cinta, "Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros", indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno, que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia.

"Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia", dijo Appelhans.

"Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el principio", afirmó Kang.