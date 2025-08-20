Películas chilenas competirán en el Festival de San Sebastián 2025

Tres películas chilenas competirán en la sección Horizontes Latinos del prestigioso Festival de Cine de San Sebastián 2025.

El grupo de obras nacionales es encabezado por "Limpia", la nueva película de Dominga Sotomayor ("Tarde para morir joven", "De jueves a domingo") que sigue la relación entre una empleada doméstica y la niña a la que cuida.

Esta cinta, basda en la novela homónima de Alia Trabbuco Zerán, será la encargada de inaugurar la sección Horizontes Latinos en el certamen español.

Dentro de la competencia también estará "La misteriosa mirada del flamenco", la película de Diego Céspedes que viene de recibir el premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes y que será la encargada de clausurar la sección latina en la Zinemaldia.

El grupo lo completa "Cuerpo Celeste", una película de Nayra Ilic García que viene de recibir menciones especiales en Tribeca y Guadalajara.

El Festival de San Sebastián 2025 se realizará entre el 19 y el 27 de septiembre.