De Colin Farrell a Demi Moore: Los actores y actrices premiados en los Globos de Oro 2025

Este domingo se realizó la edición número 82 de los Globos de Oro con la película "Emilia Pérez" y la serie "Shogun" como las producciones más ganadoras de la noche.

Ambas se anotaron triunfos en las codiciadas categorías actorales, aunque no fueron las únicas en recibir estatuillas.

Adrien Brody se quedó con su primer Globo de Oro por "The Brutalist" en la categoría principal dramática, dejando en el camino al Bob Dylan de Timothée Chalamet o el personaje queer de Daniel Craig. En tanto la brasileña Fernanda Torres sorprendió al vencer a Angelina Jolie por "Maria", Nicole Kidman por "Babygirl" y a Tilda Swinton por "The room next door".

Sobre la categorías musical o comedia fue Demi Moore la ganadora por su trabajo en "La Sustancia", mientras que Sebastian Stan logró convencer a la crítica con su interpretación de Donald Trump. Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") y Kieran Culkin ("A real pain") también fueron premiados en las categorías de actor de reparto.

En televisión "Shogun" ganó tres categorías actorales: Hiroyuki Sanada y Anna Sawai por Mejor Actor y Actriz Drama, y Tadanobu Asano como Mejor Actor de reparto.

Los premios de Series Limitadas fueron para los experimentados Collin Farrell ("El Pingüino") y Jodie Foster ("True Detective: Night County"), quienes recibieron su tercer y quinto premio, respectivamente.

Jeremy Allen White ("The Bear"), Jean Smart ("Hacks") y Jessica Gunning ("Bebé Reno") también fueron galardonados en los Globos de Oro 2025.