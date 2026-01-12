"Las Guerreras K-Pop" triunfa en los Globos de Oro con dos premios

"Las Guerreras K-Pop" instaló su éxito internacional al obtener dos Globos de Oro en la 83ª edición del certamen, celebrada en Beverly Hills, en las categorías de Mejor película de animación y Mejor canción original por el tema "Golden".

La producción, realizada por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, se transformó en un fenómeno global, especialmente entre el público infantil y adolescente. El filme es codirigido por Maggie Kang, quien también firma el guion, junto a Chris Appelhans.

La cinta narra las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del K-pop que, además de llenar estadios con sus conciertos, utilizan poderes secretos para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales inspiradas en el folclore coreano.

Uno de los pilares de su éxito ha sido su banda sonora, que lideró listas internacionales durante 2025. Su tema principal, "Golden", compuesto por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun, con letra de Kim Eun-Jae y Mark Sonnenblick, también obtuvo nominaciones a los Grammy.

El impacto de "Las Guerreras K-Pop" ha trascendido el cine y la música, con acuerdos comerciales, colaboraciones en parques temáticos y videojuegos, además del anuncio de una secuela prevista para 2029.

La película ya había sido reconocida recientemente en los Critics Choice Awards, superando a títulos como "Zootopia 2", una de las películas más taquilleras de 2025. Tras su triunfo en los Globos de Oro, la película se perfila como una de las principales candidatas en los Premios Annie y en los próximos Óscar.