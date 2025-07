Preparan secuela de "La boda de mi mejor amigo" con libreto de Celine Song

La cineasta canadiense Celine Song prepara una secuela de la comedia "My Best Friend's Wedding" ('La boda de mi mejor amigo') para el gigante del entretenimiento Sony, según informó este martes The Hollywood Reporter.

El proyecto, que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, contará con Song para la escritura de guion, pero no para dirigirlo. Por el momento se desconocen más detalles.

La película seguirá la estela del clásico de 1997 protagonizado por Julia Roberts en el papel de Julianne y Dermot Mulroney como Michael, dos mejores amigos que acuerdan que se casarán si siguen solteros a los 28 años.

La trama se tuerce cuando Michael inicia los planes para contraer matrimonio con Kimberly (Cameron Diaz), dejando a Julianne con solo cuatro días para impedir la boda.

Con esta cinta, Song contribuyó a impulsar el género de la comedia romántica a finales de la década de 1990, al recaudar 127 millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos, según datos de la revista especializada.

A este proyecto le siguió este año "Materialists", una reformulación de este género protagonizado por Dakota Johnson, Chris Evans y el chileno Pedro Pascal.