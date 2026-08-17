Quiénes son los nuevos "X-Men" que llegarán al cine en 2028

La nueva era de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) está avanzando a pasos agigantados al anunciar a los nuevos "X-Men" que llegarán a los cines en 2028.

Este reinicio cinematográfico será dirigido por Jake Schreier ("Thunderbolts*") y este fin de semana, en el marco del evento "D23: The Ultimate Disney Fan Event", se confirmaron los primeros nombres del elenco y sus personajes.

Sadie Sink ("Stranger Things) es "Jean Grey", telépata con poderes psíquicos casi ilimitados y cuyo debut tuvo lugar en la película "Spider-Man: Un Nuevo Día", aún en cines.

Samara Weaving, reconocida por su trabajo en "Ready or Not" y "Over Your Dead Body", dará vida a "Emma Frost", la poderosa mutante telépata que puede transformar su cuerpo en un diamante casi indestructible.

Kit Connor ("Heartstopper") fue confirmado como "Scott Summers", mejor conocido como "Cíclope", cuyo poder consiste en lanzar energía solar pura de color rubí por sus ojos, los cual solo puede controlar por su visor.

Christopher Abbott ("Catch-22") será el profesor "Charles Xavier", uno de los mutantes más poderosos del mundo gracias a su inmenso poder psíquico, dedicando su vida a lograr la coexistencia entre humanos y mutantes.

Inde Navarrette, la revelación del último año gracias a "Obsession", interpretará a "Rogue", cuya facultad mutante le permite absorber recuerdos, conocimientos, habilidades, personalidades y facultades físicas de otra persona mediante el contacto físico.

Maya Boyd ("& Juliet") dará vida a "Storm", cuyo verdadero nombre es "Ororo Munroe". Es una de las mutantes más poderosas gracias a su habilidad de manipular el clima.

Finalmente, Adam Driver ("Star Wars") será el gran antagonista de la historia como "Nathaniel Milbury". Su verdadera identidad será la de "Mister Sinister", uno de los grandes enemigos de los "X-Men". Con fuerza y resistencia aumentada, además de cierto control sobre su estructura genética, posee un avanzado conocimiento sobre clonación y traspasa su conocimiento a un cuerpo nuevo cuando el actual comienza a desgastarse.

La nueva película de "X-Men", aún sin título oficial, llegará a los cines en mayo de 2028.

La historia fue escrita por Lee Sung Jin ("Beef") y Joanna Calo ("The Bear"), siendo un proyecto que debutará en la gran pantalla tras los sucesos de "Avengers: Secret Wars" de 2027, que reescribirán al MCU.