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Tópicos: Magazine | Cine

"Si crees en ti mismo, no te rindas": El emotivo mensaje de Christopher Lloyd

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El legendario actor de "Volver al futuro" sacó lágrimas y aplausos en su paso por México.

 @omeletelatam

"Tu futuro es lo que tú hagas de él, así que haz uno grandioso", cerró citando a la popular trilogía.

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A sus 87 años, el actor Christopher Lloyd emocionó a miles de personas durante su paso por México, donde aprovechó de citar a la querida e influyente "Volver al Futuro" en un mensaje que sacó lágrimas y aplausos.

En su participación en el evento CCXP en Ciudad de México, el legendario intérprete que quedó inmortalizado en la historia cinematográfica como el "Doc Emmett Brown" celebró sus más de seis décadas de carrera, desde "Atrapado sin salida" hasta sus participaciones en populares series como "The Mandalorian" y "Merlina".

Fue ahí donde entregó un mensaje a los fans que repletaron el panel, emocionando a todos sus seguidores: "Nunca renuncies a las cosas realmente importantes para ti, tanto para tu alma como para tu futuro. Si crees en ti mismo, no te rindas".

"Es posible que, de vez en cuando, tengas que ceder un poco, pero luego debes continuar por el camino que deseas seguir", expresó el actor estadounidense de "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y "Los Locos Addams".

Al finalizar, citó una de las frases más populares de la trilogía de "Volver al futuro", entre aplausos eufóricos de la audiencia. "Tu futuro es lo que tú hagas de él, así que haz uno grandioso", cerró en su celebrado paso por suelo mexicano.

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