"Spaceballs": Rick Moranis salió del retiro para volver en la mejor parodia de Star Wars

Fue hace casi cuatro décadas que "Yogurt" nos dijo que, "si Dios quiere, volveremos a vernos en Spaceballs 2: La búsqueda de más dinero" y desde entonces hemos tenido precuelas, secuelas, precuelas de precuelas y múltiples spin-offs televisivos de "Star Wars", además de tres películas de "Dune", siete de "Jurassic Park", dos de "Avatar" con tres más en camino, dos intentos de universo DC y 36 películas de Marvel Studios con dos Robert Downey Jr. diferentes.

La mejor parodia de "La Guerra de las Galaxias" golpea con todo al presentar la secuela de "Spaceballs", que en Latinoamérica conocimos como "S.O.S: Hay un Loco Suelto en el Espacio", teniendo al mismísimo Mel Brooks de vuelta como "Yogurt" a sus 99 años.

Más importante aún, sacó del retiro a Rick Moranis para regresar como el villano "Dark Helmet", luego de que el actor de "Los Cazafantasmas" y "Querida, Encogí a los Niños" estuviera alejado del cine por 30 años.

Su regreso a la gran pantalla será con esta secuela que se titulará "Spaceballs: The New One", la cual mostró sus primeras imágenes en la CinemaCon 2026 de Las Vegas y confirmó su estreno para abril de 2027.

La película lo reunirá también con Bill Pullman ("Lone Starr) y Daphne Zuniga ("Princesa Vespa"), quienes tendrán un hijo interpretado por Lewis Pullman. Sí, el hijo de Bill en la vida real.

El elenco incluye nuevos nombres como Keke Palmer ("Nope") y Josh Gad ("Frozen"), con este último compartiendo rol de productor con Brooks, además de escribir la película junto a Benji Samit y Dan Hernandez. Todo bajo la dirección de Josh Greenbaum ("Barb and Star Go to Vista Del Mar")

Fue el propio Brooks, quien tendrá 100 años para el estreno de la película en 2027, quien confirmó el título oficial de la secuela, asegurando que "es tal como la vieja, pero nueva".