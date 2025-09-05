"Superman" vuelve en 2027: James Gunn revela título y fecha del estreno

El universo cinematográfico de DC sigue expandiéndose. El director y co-presidente de DC Films, James Gunn, confirmó a través de sus redes sociales que la secuela de "Superman" llevará por título "Superman: Man of Tomorrow".

El anuncio vino acompañado de una imagen de los cómics que muestra a Superman frente a Lex Luthor en su clásico Warsuit, lo que anticipa que la rivalidad entre ambos seguirá siendo el eje central de la historia.

En la primera película, Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, intentó derrotar al héroe con un clon, pero ahora, según se sugiere, tomará la batalla en sus propias manos.

Según Variety, la noticia se produce después del éxito de la primera entrega, que recaudó más de 611 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película de superhéroes más exitosa de 2025. Warner Bros. Discovery ya había confirmado en agosto que Gunn volvería como guionista y director del proyecto.

El estreno de "Man of Tomorrow" llegará a los cines el 9 de julio de 2027, tras el debut de "Supergirl" (2026), dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, y "Clayface" (2026), una apuesta de terror corporal a cargo de James Watkins y escrita por Mike Flanagan.

La secuela de Superman y incluso se adelantará a "Batman: Parte II", la película de Matt Reeves prevista para octubre de 2027.