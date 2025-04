Trilogía animada de "Spider-Man" concluirá en 2027 con "Beyond the Spiderverse"

Los estudios Sony anunciaron la tercera y última parte de la trilogía animada de "Spider-Man" encabezada por "Miles Morales".

Se trata de "Spider-Man: Beyond the SpiderVerse", película que continuará los eventos de la cinta "Across the Spiderverse" de 2023 y que cerrará esta saga de largometrajes.

Además de revelar el título se mostraron las primeras imágenes con "Miles Morales" y con el villano "The Spot", que será interpretado por Jason Schwartzman.

La obra llegará a los cines el 4 de junio de 2027.