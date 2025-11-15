Caravana Navideña 2025: fechas y comunas confirmadas en Chile

La Caravana Navideña que organiza la bebida Coca-Cola, evento que incluye camiones decorados con luces, música, la presencia del Viejito Pascuero, duendes y espectáculos gratuitos, confirmó las comunas de Chile que recorrerá en 2025.

La caravana comenzará el 1 de diciembre en Puerto Montt y visitará 15 comunas en siete regiones del país. El recorrido culminará el 20 de diciembre en La Pampilla, Coquimbo, con un espectáculo de drones.

¿Cuáles comunas recorrerá la caravana navideña?

Puerto Montt – 1 de diciembre

Temuco – 2 de diciembre

Concepción – 3 de diciembre

Talca – 4 de diciembre

Puente Alto – 6 de diciembre

Las Condes – 7 de diciembre

Providencia – 9 de diciembre

San Joaquín – 10 de diciembre

Viña del Mar – 11 de diciembre

La Reina – 13 de diciembre

Peñalolén – 15 de diciembre

Renca – 16 de diciembre

La Florida – 17 de diciembre

Maipú – 18 de diciembre

Coquimbo – 20 de diciembre

La caravana contará con iluminación especial, música, animaciones, espacios para fotografías y un ambiente festivo pensado para todo público. Es un evento gratuito y familiar, especialmente atractivo para niños y niñas.