Caravana Navideña 2025: fechas y comunas confirmadas en Chile
La ya tradicional celebración recorrerá 15 comunas del país entre el 1 y el 20 de diciembre, con espectáculos gratuitos, camiones iluminados y un cierre con show de drones en Coquimbo.
La ya tradicional celebración recorrerá 15 comunas del país entre el 1 y el 20 de diciembre, con espectáculos gratuitos, camiones iluminados y un cierre con show de drones en Coquimbo.
La Caravana Navideña que organiza la bebida Coca-Cola, evento que incluye camiones decorados con luces, música, la presencia del Viejito Pascuero, duendes y espectáculos gratuitos, confirmó las comunas de Chile que recorrerá en 2025.
La caravana comenzará el 1 de diciembre en Puerto Montt y visitará 15 comunas en siete regiones del país. El recorrido culminará el 20 de diciembre en La Pampilla, Coquimbo, con un espectáculo de drones.
La caravana contará con iluminación especial, música, animaciones, espacios para fotografías y un ambiente festivo pensado para todo público. Es un evento gratuito y familiar, especialmente atractivo para niños y niñas.