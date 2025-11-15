Síguenos:
Tópicos: Magazine | Espectáculos

Caravana Navideña 2025: fechas y comunas confirmadas en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ya tradicional celebración recorrerá 15 comunas del país entre el 1 y el 20 de diciembre, con espectáculos gratuitos, camiones iluminados y un cierre con show de drones en Coquimbo.

Caravana Navideña 2025: fechas y comunas confirmadas en Chile
La Caravana Navideña que organiza la bebida Coca-Cola, evento que incluye camiones decorados con luces, música, la presencia del Viejito Pascuero, duendes y espectáculos gratuitos, confirmó las comunas de Chile que recorrerá en 2025.

La caravana comenzará el 1 de diciembre en Puerto Montt y visitará 15 comunas en siete regiones del país. El recorrido culminará el 20 de diciembre en La Pampilla, Coquimbo, con un espectáculo de drones.

¿Cuáles comunas recorrerá la caravana navideña?

  • Puerto Montt – 1 de diciembre
  • Temuco – 2 de diciembre
  • Concepción – 3 de diciembre
  • Talca – 4 de diciembre
  • Puente Alto – 6 de diciembre
  • Las Condes – 7 de diciembre
  • Providencia – 9 de diciembre
  • San Joaquín – 10 de diciembre
  • Viña del Mar – 11 de diciembre
  • La Reina – 13 de diciembre
  • Peñalolén – 15 de diciembre
  • Renca – 16 de diciembre
  • La Florida – 17 de diciembre
  • Maipú – 18 de diciembre
  • Coquimbo – 20 de diciembre

La caravana contará con iluminación especial, música, animaciones, espacios para fotografías y un ambiente festivo pensado para todo público. Es un evento gratuito y familiar, especialmente atractivo para niños y niñas.

En portada