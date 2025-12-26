Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Boric

Boric no tomará vacaciones este verano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Presidente se mantendrá trabajando de acá a marzo, cuando entregará el poder a José Antonio Kast.

Durante las próximas semanas dará entrevistas a medios de comunicación y viajará a varias regiones.

El 11 de marzo, el frenteamplista dejará el sillón de La Moneda a Kast, quien decidió vivir en el propio Palacio.

El Presidente Gabriel Boric decidió no tomar vacaciones este verano, y mantenerse trabajando durante sus últimos meses en el poder antes de entregar el mando a José Antonio Kast.

Fuentes de Palacio adelantaron que, a principios de enero, el líder frenteamplista ofrecerá una ronda de entrevistas a medios de comunicación, y también está preparando una serie de viajes regionales.

En carpeta se encuentra una visita a la Región de Atacama para inaugurar un hospital, y otra a Chiloé el 19 de enero, cuando se cumplen 200 años de la incorporación formal de dicho territorio insular a la República de Chile.

El Mandatario también considera visitar el archipiélago de Juan Fernandez, la Provincia de Llanquihue y, eventualmente, Rapa Nui.

La mudanza a San Miguel

El 11 de marzo de 2026, Gabriel Boric "entregará las llaves de La Moneda" a Kast, quien anunció que vivirá en la propia sede de Gobierno "como señal de austeridad", aunque el Palacio no tenga, actualmente, las condiciones ideales para ser utilizado como residencia oficial.

A mediados de este año el propio exlíder estudiantil anunció que se instalaría a futuro como vecino de la comuna de San Miguel. Sin embargo, la casa que compró no alcanzará a estar lista de aquí a marzo, porque es antigua y requería una serie de reparaciones.

En dicho contexto, todo indica que deberá buscar un lugar donde vivir para el periodo que medie entre su salida del Barrio Yungay (donde residió estos cuatro años) y la instalación en sus aposentos definitivos.

