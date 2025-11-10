Cantante de metal Ignacia Fernández se coronó como Miss Mundo Chile

La noche de este domingo, Miss Mundo Chile 2025 eligió a Ignacia Fernández como ganadora del concurso de belleza.

"Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada, han sido muchos meses de preparativos. Estoy agradecida de todo el apoyo que he recibido. De corazón, muchas gracias", comentó la joven al ser coronada.

La representante de Las Condes, de 27 años, había destacado en el certamen gracias a que es vocalista de Decessus, banda de death metal progresivo, y durante la prueba de talentos sorprendió con sus gritos guturales acompañada del guitarrista del grupo.

Además de la corona, la modelo se llevó un anillo de diamantes avaluado en $12 millones de pesos.

Cabe destacar que el top 5 del concurso quedó conformado por Karol Eberl de La Reina en el quinto lugar, el cuarto para Macarena Maira de Lo Barnechea, Renata Arriagada de Valparaíso en el tercer puesto, y el segundo lugar fue para Bárbara Wolfenson de Viña del Mar.

De esta forma, Fernández será la encargada de representar a Chile en el certamen Miss Mundo 2026.