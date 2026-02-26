Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Ambos tenían anillo: Petición de matrimonio doble sorprendió en show de Mon Laferte en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Felicidades", le dijo la cantante a los futuros esposos.

Ambos tenían anillo: Petición de matrimonio doble sorprendió en show de Mon Laferte en Viña 2026
Una insólita petición de matrimonio sorprendió a la cantante Mon Laferte durante su actuación en Viña 2026.

Cuando la chilena interpretaba su gran hit "Mi buen amor", una pareja ubicada en las primeras filas de la Quinta Vergara se pidió matrimonio: primero él se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo, pero ella también le tenía una sorpresa e hizo lo mismo, desatando la euforia del público.

"Felicidades", les gritó Mon Laferte interrumpiendo la letra de la canción, mientras la pareja la saludaba con sus anillos en las manos.

