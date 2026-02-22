Cami y Princesa Alba abrieron el Festival de Viña del Mar 2026

Con una obertura enfocada en la música latina y protagonizada por cantantes chilenos se inició el Festival de Viña del Mar 2026.

El primer en aparecer en escena fue el cantante Nico Ruiz con una interpretación de "El tiempo en las bastillas", la histórica canción con la que Fernando Ubiergo ganó el Festival en 1978.

Le siguió Cami con una potente versión del clásico "Si somos americanos", reforzando el mensaje de la obertura.

El cierre del acto estuvo a cargo de Princesa Alba, quien aprovechó de demostrar sus mejores pasos de baile con una modernizada versión de "Conga" con el mismísimo Emilio Estefan aplaudiendo en las primeras filas de la Quinta Vergara.