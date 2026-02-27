Chile y España ganan las competencias en Viña 2026

Este jueves el Festival de Viña del Mar definió a los ganadores de las competencias folclóricas e internacional de su edición 2026.

En la competencia folclórica se impuso Chile y el grupo A los 4 vientos con su canción "Valoración", la cual obtuvo una nota de 6.7. En tanto el premio a mejor intérprete en esta categoría fue para la española María Peláe.

Por otro lado la competencia internacional fue para España y Antoñito Molina, quien obtuvo un 6.5 con su canción "Me prometo". El dominicano Johnny Sky se quedó con el premio a mejor intérprete.

Los ganadores de la competencia recibieron la Gaviota de Plata y un premio de 33.900 dólares. Además tendrán la oportunidad de presentarse nuevamente este viernes durante la última jornada de Viña 2026.