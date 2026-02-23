"¿Creen que la iba a plantar?": Neme responde a críticas por subir al escenario con Gloria Estefan

El animador José Antonio Neme se ha llenado de críticas por subir al escenario de Viña 2026 junto a Gloria Estefan.

Durante la jornada inaugural del certamen, el periodista estuvo cerca de tres minutos sobre la tarima bailando con entusiasmo mientras la cantante interpretaba "Cuba Libre".

Poco después, el rostro de Mega aclaró que fue la propia artista, que estuvo en uno de los programas satélites, quien lo invitó a participar de su show.

La respuesta de Neme a sus críticos

Ahora bien, en medio del matinal "Mucho Gusto", el periodista respondió a los comentarios de odio que recibió en redes sociales, donde se le acusaba de "querer figurar" y "robar protagonismo".

"Para toda la gente que ha ganado la competencia del 'hocicómetro', que están hablando que yo me tiré al escenario, señores, quiero aclararlo aquí y se lo voy a decir a usted, tuitero de mierda (sic)", partió diciendo.

Asimismo, recordó que "la señora Gloria Estefan me invitó personalmente a subir al escenario, aunque le pique la axila".

"Ella, el día anterior, me dijo en este estudio 'yo quiero que tú, que coleccionas mis discos desde los 12 años, subas al escenario a cantar 'Cuba Libre'. Yo le dije 'dale, no hay problema', pero yo dije que durante el espectáculo se le va a olvidar y yo no voy a hacer nada", añadió.

No obstante, la artista cubana recordó lo prometido en plena Quinta Vergara, pidiéndole al comunicador acompañarla.

"Cuando yo estoy bailando, ella se acerca y me dice: 'Tú, sube' ¿Ustedes creen, pedazos de pelotudos, que yo voy a dejar plantada en el escenario de la Quinta Vergara a la señora Gloria Estefan?, vayan a lavarse el ombligo y aprendan a bailar salsa", sentenció.