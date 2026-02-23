Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

"Cumplí un sueño y me lo merezco": Neme tras bailar junto a Gloria Estefan en Viña 2026

Autor: Redacción Cooperativa

La cantante lo había invitado durante uno de los programas satélites de Viña.
Con euforia reaccionó José Antonio Neme tras subirse al escenario y bailar junto a Gloria Estefan en su show en Viña 2026.

"Cumplí un sueño que tenía hace muchos años y me lo merezco. Ella me dijo ayer que me iba a invitar y yo pensé que no lo iba a recordar. Y cuando me invitó dije 'démosle para adelante'", relató a una de las transmisiones de Mega.

Sobre las repercusiones de su intervención, el periodista aseguró que "me llevo el recuerdo para mi casa y me da lo mismo".

"Festival hay para rato y yo tenía una sola oportunidad para bailar con Gloria Estefan", concluyó Neme.

