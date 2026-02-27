Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Del handroll a Cathy Barriga: Los memes que dejó el show de Piare con Pe en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una de las anécdotas que relató Piare con Pe mencionaba a la exalcaldesa de Maipú.

Del handroll a Cathy Barriga: Los memes que dejó el show de Piare con Pe en Viña 2026
La rutina de Piare con Pe no sólo fue un éxito en la Quinta Vergara, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro, si no que también en redes sociales donde fue ampliamente comentada.

Su actuación dejó una ola de memes relacionados a los temas que tocó en el escenario: desde su "colaboración" con la exalcaldesa Cathy Barriga hasta un ingenioso dicho que tenía a los handroll como protagonistas.

También fue comparada con el recordado personaje de "Waleska" que interpretó Daniela Lhorente en la teleserie "El Circo de las Montini".

