Turismo en crisis: locatarios del Biobío claman por el regreso de visitantes tras incendios

La temporada estival en las zonas costeras de la Región del Biobío enfrenta su momento más crítico. A casi un mes del inicio de los incendios forestales, la ausencia de visitantes ha puesto en jaque la estabilidad económica de cientos de familias que dependen exclusivamente de los ingresos de verano para subsistir el resto del año.

El panorama es especialmente desolador en Lirquén, donde se estima que el 85% de la superficie habitual resultó quemada. A pesar de que el emblemático centro gastronómico conocido como el "Barrio Chino" no sufrió daños estructurales por el fuego, la clientela ha desaparecido.

Berta Saavedra, dirigenta del sector, calificó la situación como "catastrófica" e hizo un llamado urgente a los turistas para que regresen y ayuden a levantar un pueblo donde muchos trabajadores no solo perdieron su fuente laboral, sino también sus hogares y familias.

"Les pedimos a nuestros clientes, a nuestros turistas que vienen acá, que vuelvan a Lirquén, que nos ayuden a levantar nuestro pueblo, porque acá tenemos mucha gente que vive del turismo, mucha gente que perdió sus casas y familias, que trabaja en el polo gastronómico", expresó a Cooperativa la comerciante gastronómica.

"De a poquito vamos a salir adelante. Lo poco y nada que queda del verano vamos a tratar de volver a surgir, que nuestro pueblo siga adelante y podamos ayudarlos a todos y entre todos darnos una manito. ¿Y cuál es la mano que puede darnos el turista? Venir a Lirquén", agregó.

El estigma del fuego

En la comuna de Tomé, la realidad es paradójica. Si bien el sector de Punta de Parra fue golpeado por el fuego, las otras 21 playas de la zona, incluyendo la popular caleta de Dichato, se encuentran intactas y operativas. Sin embargo, el estigma de la tragedia y los problemas de conectividad han mantenido a los veraneantes alejados, provocando una caída estrepitosa en la actividad comercial.

Algunos comerciantes de Dichato reportan ventas diarias que no alcanzan siquiera para cubrir los sueldos del personal.

Crystal Ortega, presidenta de la Cámara de Comercio de Dichato, narró a Cooperativa: "Nos vemos muy afectados por la falta de turistas. Yo tengo un local y en estos días vendí 15.000, 20.000 pesos. Algunos locales no vendieron nada. Otros locales perdieron mercadería porque estuvimos más de 24 horas sin luz. Aquí hay mucho comercio que trabaja solamente la temporada de verano".

"Prácticamente no he tenido ventas este mes. Con suerte alcancé a pagar el sueldo a una (persona). Lo demás lo tuve que sacar de mis fondos. No hemos logrado las ventas como se proyectaban. Está muy difícil y no sé si voy a poder tener alguna ayuda", relató Antonio Oses, dirigente del sector turístico de Dichato, a Cooperativa.

El impacto no se limita a la gastronomía; el sector de alojamiento también reporta cifras alarmantes. Los arriendos de cabañas han sufrido una baja del 90%, lo que ha impedido la contratación estacional habitual.

La conectividad ha sido un factor determinante en este aislamiento. Durante los días de mayor emergencia, la ruta principal 150 permaneció cerrada o bajo estricto control, obligando a los potenciales visitantes a tomar rutas alternativas más largas y costosas, como la Autopista del Itata. El pago de peajes adicionales se convirtió en una barrera más para quienes buscaban llegar a las playas desde Concepción, desincentivando el flujo de personas.

Apoyo estatal

Desde el Gobierno, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, anunció medidas de mitigación para intentar revertir la tendencia negativa en el sector del turismo.

"Han sido días muy difíciles para ellos. Sercotec está desarrollando un catastro para, en el caso de los locatarios con afectación directa a propósito de los incendios forestales y de la tragedia que hemos vivido, reciban cada uno de ellos un fondo de cerca de 10 millones de pesos para compra de insumos, de materiales, que va a ser asistido por Sercotec", explicó la autoridad regional.

"En este catastro ya se está llegando a cerca de los 1.400 millones de pesos de recursos para entregar a los locatarios de todas las zonas afectadas, no solo Lirquén, y que tuvieron afectación", añadió Pacheco.