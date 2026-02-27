"Falta de respeto": Hermano de Selena critica homenaje a la cantante en Viña 2026

Abraham "A.B." Quintanilla, hermano y compositor de los éxitos de la fallecida Selena Quintanilla, arremetió contra el homenaje que Viña 2026 dedicó a la cantante durante una de sus oberturas.

A través de redes sociales, el músico cuestionó la puesta en escena y la versión interpretada en el escenario, donde los clásicos de la fallecida artista fueron interpretados.

"Si vas a hacer un tributo a un ícono como Selena... ¡¡¡Por favor no destruyas su arte con música que suena peor que una pista de karaoke!!!", escribió el músico en sus historias de Instagram.



En el mismo mensaje añadió: "Eso no es un homenaje, es una falta de respeto a un arte tan hermoso", apuntando a errores en la interpretación y cuestionando la calidad musical de la presentación realizada en e certamen viñamarino.

Posteriormente, Quintanilla ratificó su molestia con la presentación -más no con Chile o el festival-, señalando que "cuando vayan a hacer un tributo, por favor aprendan la letra. En Viña del Mar estaban cantando la letra mal. Es una falta de respeto a la artista y al arte".

Cabe recordar que Selena Quintanilla, asesinada en 1995 por la presidenta de su club de fans, tuvo una breve pero destacada carrera donde se consolidó como una de las voces más reconocidas de la música tejana, con temas como "Como la flor,Amor prohibido" y "Bidi bidi bom bom".