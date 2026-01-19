Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Fátima Bosch, polémica ganadora de Miss Universo, sería jurado en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, la mexicana sería la invitada sorpresa del certamen.

Fátima Bosch, polémica ganadora de Miss Universo, sería jurado en Viña 2026
A solo semanas del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, Cecilia Gutiérrez reveló el primer nombre que integrará el jurado del certamen. 

"Yo tengo el nombre de la jurado sorpresa que tienen para el Festival de Viña. Es un jurado internacional", comentó la comunicadora en "Primer Plano".

En este contexto, la reportera señaló que la mexicana Fátima Bosch, polémica ganadora de Miss Universo 2025, será "jurado del Festival de Viña e invitada a la gala". 

Cabe recordar que el paso de Bosch por el certamen de belleza no estuvo exento de polémicas, ya que durante las actividades previas a la final en Tailandia, tuvo un tenso cruce con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en dicho país, episodio que se viralizó y generó amplio debate antes de la final.

Tras su coronación, también surgieron cuestionamientos en torno a la transparencia del proceso, luego de que se dieran a conocer vínculos comerciales entre su padre, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la Organización Miss Universo, lo que alimentó especulaciones sobre eventuales conflictos de interés.

Pese a estas controversias, la organización del Festival de Viña del Mar aún no ha revelado oficialmente la nómina completa del jurado para la edición 2026, por lo que el nombre de Bosch permanece, hasta ahora, sin confirmación institucional.

 

 

Las + leídas
