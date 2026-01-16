Gala de Viña 2026 confirma a sus primeros invitados: estos son los detalles del evento

Este viernes, Mega anunció a los primeros confirmados para la gala del Festival de Viña 2026, donde destacan artistas, modelos, futbolistas, actores y actrices, entre otros rostros reconocidos del país.

Según reveló el canal, Pamela Díaz, Kel Calderón, Luis Jiménez, Marlén Olivari, Luciano Marrocchino, Kidd Voodoo, Fran Virgilio -ex de Karol Lucero-, Coté López y Lucas Lama, actual pareja de la influencer, desfilarán por la alfombra roja en el Sporting Club de la ciudad jardín.

En tanto, la organización confirmó que el puntapié inicial del certamen, a realizarse el 20 de febrero, contará con cerca de cinco mil invitados.

Así será la transmisión de la Gala 2026

Por su parte, Carlos Valencia, director del área de Entretención de Mega y encargado de la transmisión, entregó algunos detalles sobre su desarrollo.

En conversación con The Clinic, el productor televisivo señaló que están en busca de recuperar algunos elementos clásicos del evento, cuando este se realizaba en el frontis del Casino.

En este contexto, el ejecutivo indicó que los famosos podrán tener mayor cercanía con el público, además de entregar entradas gratuitas y sumar graderías al recinto para que los invitados puedan interactuar con los presentes.

Respecto a la conducción de la alfombra roja, la estación del grupo Bethia definió a Tonka Tomicic y José Antonio Neme como los conductores del espacio, mientras que Tita Ureta, César Campos y Marcelo Marocchino estarán en la previa de la velada.

Asimismo, Tomicic y Neme encabezarán el programa satélite "Only Viña", que tendrá en su panel a Raquel Argandoña, Jorge Alís y Mauricio Correa.