Gloria Estefan sobre la situación de los migrantes en EE.UU: "Duele mucho verlo"

La cantante Gloria Estefan se refirió a la situación que enfrentan en Estados Unidos a raíz de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump.

En la previa de su presentación en Viña 2026, la artista cubano-estadounidense fue consultada por el tenso ambiente que enfrenta la comunidad latina en el país norteamericano y al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Obviamente todos los países quieren tener una frontera controlada y estable, pero los migrantes en Estados Unidos han aportado muchísimo, por décadas", aseguró, señalando que "una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país y otra cosa es hacer redadas de familias, niños, personas que han contribuido muchísimo al país".

En este contexto, la voz de "Conga" reconoció que "duele mucho ver lo que estoy viendo. No me gusta la violencia (...) Hemos visto a más de a dos personas ser asesinadas frente de nuestros ojos".

"Y eso como mujer, como latina, como madre, me parte el alma, porque las cosas que nuestros hijos ven en sus días diariamente a través de las redes y el noticiero es muy difícil", agregó.

Asimismo, la ganadora de cinco premios Grammy destacó el aporte de los latinos en Estados Unidos y afirmó que los migrantes "no usan recursos, porque aportan a nivel de arte, a nivel de música, a nivel de las ideas tan lindas que le brindan a ese país tan grande, que es una mezcla de tantas culturas".

Cabe recordar que Estefan será la encargada de abrir la edición 2026 del Festival de Viña este domingo 22 de febrero, a 40 años de su debut en el certamen junto a Miami Sound Machine.