Kidd Voodoo explicó su reacción a chiste de Edo Caroe en Viña 2025

Uno de los personajes mencionados durante la rutina de Edo Caroe en Viña 2025 fue el cantante Kidd Voodoo, quien oficia como jurado en el certamen y además se encontraba en la Quinta Vergara.

"¿Será verdad que los cantantes urbanos culean (sic) tanto como dicen en sus canciones? Yo no creo ¿O sí, Kid Voodoo?", le dijo Edo Caroe en plena actuación al joven artista, que solo atinó a taparse la cara y reírse.

Edo Caroe: No les creo tanto a los del género urbano. Culiaran tanto? Si o no Kid Voodoo?#Viña2025 #FestivalXMega pic.twitter.com/GdSuBr39F3 — Fran Cisco (@_ag2res2or_) February 27, 2025

esta parte del edo caroe con el kidd voodoo es buenísima #Viña2025 pic.twitter.com/NTvZpqEw3e — matii; kidd voodoo (@kaidenemery) February 27, 2025

Más tarde, en su cuenta de X, el músico urbano explicó su reacción al chiste de Caroe y reveló que sintió pudor.

"Me acordé que mi mama me estaba viendo, no supe como reaccionar", le respondió a un usuario que celebró su aparición en el Festival.